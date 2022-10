Nasącz nim wacik i zostaw w umywalce. Rano zobaczysz efekty

Nie można dopuścić do tego, aby otwór przelewowy został zablokowany. Jeśli tak się stanie, nie wykona swojej pracy. Dlatego warto utrzymywać go w idealnej czystości. W tym przypadku nie wystarczy regularne czyszczenie otworu. Pamiętajcie, aby chronić go przed rozwojem pleśni, o którą w wilgotnej łazience nietrudno.