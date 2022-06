Przetrzyj zlew olejem. Takiego efektu się nie spodziewasz

Jak wyczyścić zlew domowym sposobem? Oto dwa skuteczne triki

Zanim zabierzemy się za olejowanie, należy jednak porządnie wyczyścić zlew. Na co dzień, po każdorazowym korzystaniu, najlepiej myć go gąbką z dodatkiem płynu do mycia naczyń. Raz na tydzień lub raz na dwa tygodnie warto umyć zlew dokładniej. Możemy to zrobić domowym sposobem przy użyciu pasty czyszczącej, którą wykonamy z sody oczyszczonej z odrobiną wody. Wystarczy wyszorować zlew gąbką z taką pastą, pozostawić na kwadrans, a następnie spłukać.