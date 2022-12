Natalia Kukulska i Miuosh pierwszy raz muzycznie razem na oficjalnej premierze utworu "Korzenie i skrzydła"

Czas świąt, to niestety dla wielu dzieci w Polsce wciąż okres awantur, strachu, przemocy i głodu. To również czas bolesnych wspomnień i skojarzeń, takich jak alkohol czy interwencje policji. W SOS Wioskach Dziecięcych opuszczone i osierocone dzieci odnajdują dom i opiekę. Dzięki codziennej trosce Rodziców SOS i wsparciu specjalistów odzyskują poczucie bezpieczeństwa i radość z dzieciństwa. Wiele z nich to właśnie tam ma okazję obchodzić pierwsze prawdziwe Święta pełne spokoju, miłości i zrozumienia.