Natalia Kukulska odradziła bratu wyjazd do Hiszpanii. Posłuchał starszej siostry

Jak podaje "Rewia", kilka tygodni temu brat Natalii Kukulskiej chciał wyjechać z Polski do Hiszpanii, która jest jego drugim domem. W porę zareagowała jego siostra, która stanowczo odwiodła go od takich planów. Jak pisze tygodnik, stanowczo zareagowała i jak się okazało, miała racje. Przeczucia Natalii Kukulskiej się sprawdziły, ponieważ w kolejnych tygodniach państwo zamknęło granice.

Hiszpania jest po Włoszech krajem z najwyższym wskaźnikiem zgonów z powodu koronawirusa na świecie. W ramach obowiązującego w Hiszpanii stanu zagrożenia epidemicznego z domów mogą obecnie wychodzić tylko pracownicy instytucji i firm, których działalność jest niezbędna dla funkcjonowania państwa, a także osoby udające się do sklepu, apteki lub banku.

Pomimo kar sięgających do 600 euro (ok. 2700 zł) do piątku 3 kwietnia, w Hiszpanii za złamanie kwarantanny wystawiono ponad 270 tys. mandatów.