Natalia Kukulska opublikowała rodzinne zdjęcie. Pierwszy raz pokazała twarz młodszej córki

"Pamiętam ten moment. Duże dzieci jeszcze nie za duże, małe - bardzo małe. Wszyscy w komplecie. Dlaczego ten etap nie mógłby trwać dłużej… czas nas kantuje! Nie da się uchwycić momentu (oprócz fotografii), do którego zmierzamy. O ironio, jedyną stałą jest zmiana! Ale dziecko w nas jest na tyle uparte i asertywne, że stawia opór czasowi i czmycha czasami, by dać upust swojej naturze. Oby częściej! Oby każde moje dziecko umiało wrócić do tej stopklatki, wziąć z niej siłę i to, co najpiękniejsze!" – napisała pod postem Natalia Kukulska, wracając z sentymentem do wspomnień.