Natalia Siwiec w świetle prawa jest panną. Wyszła na jaw niewygodna prawda

Natalia Siwiec to jedna z najpopularniejszych gwiazd na Instagramie. Fotomodelka regularnie publikuje nowe posty i niczego nie ukrywa przed internautami. Zdjęcia córeczki czy ukochanego Mariusza są codziennością.

Para pobrała się w 2012 roku w Vegas, w czasie wakacyjnego wyjazdu. Decyzja zapadła w samolocie. "My podeszliśmy do tego serio. Byliśmy przeszczęśliwi i bardzo podekscytowani. To było takie nasze. I ja każdemu polecam, żeby przeżył coś takiego. Czuliśmy ogromną więź. Nie myśleliśmy o tym, czy cioci się podoba" - wyznała Natalia Siwiec podczas rozmowy z Izabelą Janachowską w ramach jej kanału na YouTube.