Natalia Siwiec z córką w Zakopanem. Postawiła na ekskluzywną torebkę

Natalia Siwiec nie ma problemu, aby pokazywać swoje życie prywatne w mediach społecznościowych. W przeciwieństwie do innych polskich gwiazd zdarza jej się publikować wizerunek 2-letniej Mii. Dzięki temu możemy zobaczyć, jak wyrosła jej córka.

Natalia Siwiec wykorzystała do cna okres świąteczno-sylwestrowy i wybrała się do Zakopanego. To popularna destynacja wśród gwiazd. Teraz celebrytka udostępniła na instagramowym koncie fotografię ze spaceru z 2-letnią córką. Zimowa aura za oknem zdecydowanie służy aktywności. Nie mogło oczywiście zabraknąć modnych dodatków.