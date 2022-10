Natasza Urbańska w przeźroczystym golfie. Mogłaby pójść tak do ślubu

Jaśnie pani Natasza Urbańska

Określenie odcienia garnituru Nataszy Urbańskiej to twardy orzech do zgryzienia. Kolor przykurzonej bieli, a może rozbielona lilia z nutą szarości lub wypłowiały róż - tak czy owak, biel okazuje się niejednoznaczna. Prosty fason marynarki oraz klasyczne cygaretki u jej boku stanowią odniesienie do tendencji "power dressing". Ale dzięki jasnej palecie barw, a przede wszystkim bluzce pod spodem – garnitur opuszcza progi biur i wchodzi w centrum wyjątkowych okoliczności.