Naturalna Beata Ścibakówna na ściance. Tego luzu można jej pozazdrościć

Buty Modsów

Beata Ścibakówna zrezygnowała z czółenek i kozaków nasz rzecz mokasynów na platformie. I za to dajemy jej wielki plus. Model na grubszej podeszwie przypomina nieco brytyjski styl Modsów zapoczątkowany u schyłku lat 50. Mokasyny wnoszą do stylizacji aktorki element młodzieńczego buntu i "przekory".