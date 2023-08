Naturalnie piękne włosy na koniec lata

Być może wcale o nich nie myślałaś, ograniczając się jedynie do ochrony przeciwsłonecznej w postaci kapelusza. Dla włosów to jednak za mało. Wysokie temperatury im nie służą, podobnie jak bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Promieniowanie UV uszkadza warstwę lipidową włosa, przez co staje się on bardziej podatny na łamanie się i rozdwajanie. Osłabia też cebulki włosów, co może prowadzić do ich nadmiernego wypadania.