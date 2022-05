Nauczyciel zwrócił się do maturzystów. "Pamiętajcie, że nie jesteście słupkami wyników egzaminów"

"Moi drodzy uczniowie. Chciałbym wam czegoś życzyć przed nadchodzącą maturą, ale nie wiem do końca czego. Jako tak zwany dorosły nie mam w sobie jakiejś szczególnej mądrości. Dziękuję, że spotkałem was na drodze swojego życia. To był zaszczyt, jak zresztą zawsze, gdy spotykałem młodych ludzi przez dwadzieścia lat mojej pracy. Przepraszam za wszystkie błędy, które popełniłem, mam nadzieję, że nie popełnicie błędu kardynalnego na maturze z języka polskiego, gdy my, dorośli, popełniliśmy kardynalne błędy i świat zmierza ku zagładzie" – zaczął swój post Lęcki.