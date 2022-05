Nawiązanie do "365 dni" w wypracowaniu maturalnym? Polonistka komentuje

- Widzę nieodrobione zadanie, ale przez nas, dorosłych. Proponujemy młodzieży książki nieadekwatne do ich problemów i wątpliwości. Na listach lektur trudno szukać literatury współczesnej skierowanej do młodych ludzi. Ja nie mam nic do zarzucenia tym dziewczynom. One wpadły w wir maszyny kultury masowej. Ta wszechobecna seksualizacja tak głęboko weszła im do głowy, że one tego nie zauważają. Najgorsze jest, że twórczość Blanki Lipińskiej jest sprzedawana pod płaszczykiem feminizmu i kobiecej niezależności. One to kupują, bo chcą być niezależne - mówi nauczycielka.