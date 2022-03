Naukowcy nie mają wątpliwości. To najlepsza pora dnia na seks

Idealny moment? Badaczka wysnuła teorię

Vitti zajmuje się m.in. hormonami oraz ich wpływem na nasze funkcjonowanie. Długoletnie obserwacje i analizy pozwoliły wyciągnąć badaczce tzw. hormonalną średnią, która z kolei może posłużyć do wykalkulowania najlepszego momentu na seks. Nie od dziś wiadomo, że libido kobiece osiąga maksimum po południu i wieczorem. Z kolei u mężczyzn przyjmuje się, iż szczytowy moment występuje rankami. Vitti radzi zatem, aby kochankowie spotykali się w połowie drogi, czyli około godziny 15:00. O tej porze zarówno kobieta, jak i mężczyzna ma odczuwać największą satysfakcję i przyjemność. Co na to inni badacze? Według nich sprawa prezentuje się nieco inaczej.