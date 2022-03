Seks za pieniądze w małżeństwie. "Ludzie sabotują swoje życie seksualne"

Tak, to dość powszechne zjawisko. Wystarczy się przyjrzeć kobiecemu orgazmowi. Mówi się o nim, że jest czymś wartościowym, dobrze, żeby kobiety go odczuwały. Ale z drugiej strony podkreśla się, by nie stosować presji w tej sprawie, bo przecież orgazm nie jest najważniejszy. I to też prawda. Jednak, gdy mamy parę, w której kobieta nie dopomina się o orgazmy, seks jest mierny, a mijają lata, to dochodzi do poważnej dysproporcji (tzw. orgasm gap). I bez znaczenia jest, czy tego orgazmu nie ma, bo ona się o niego nie dopomina, udaje, że jej dobrze, a jednocześnie oboje milczą w sprawach seksu, czy może żyją w modelu, w którym to męski orgazm jest ważny, a kobiecy nie, więc ona znosi to w milczeniu dając tym samy partnerowi znać, że nie ma potrzeby jakiejkolwiek zmiany.