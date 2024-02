Naukowcy wskazali rocznik. Pobije rekord długowieczności

Prof. David McCarthy z University of Georgia w Stanach Zjednoczonych przewiduje, że wkrótce pobijemy kolejne rekordy, jeśli chodzi o długość życia. Aktualnie zaszczytne miana najdłużej żyjących ludzi należą kolejno do żyjącej 122 lata i 164 dni Jeanne Calment z Francji (zmarła w 1997 roku) oraz pochodzącego z Japonii Jiroemona Kimury, który dożył 116 lat (zmarł w 2013 roku). Jeśli wierzyć naukowcom, już niedługo nie będzie nas to dziwić, bo ludzie zaczną dożywać nawet 130 lat.