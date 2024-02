Wpływa na cały organizm. Oto co musisz wiedzieć o kolagenie

Z wiekiem spada ilość kolagenu w ciele człowieka, co wpływa nie tylko na pojawianie się zmarszczek, ale też na problemy z kośćmi i stawami. Ekspertka wyjaśnia, w jaki sposób najlepiej dostarczać kolagen do organizmu i na co zwrócić uwagę, kupując zawierające go kosmetyki.

Joanna Bercal-Lorenc, dziennikarka Wirtualnej Polski: Czym jest kolagen i jakie funkcje pełni w organizmie człowieka?

Otylia Woźniak, kosmetolożka, dietetyczka kliniczna: Kolagen jest znajdującym się w organizmie ludzkim białkiem strukturalnym, które tworzy 30 proc. naszych białek. Znajduje się w kościach, mięśniach, skórze czy ścięgnach. Co ciekawe, składa się w około 50 proc. z glicyny i proliny. Choć nie są to niezbędne dla nas aminokwasy, dostarczanie ich dużych ilościach może wpływać na zwiększenie produkcji kolagenu w naszym organizmie. Dla przykładu glicyna i prolina znajdują się np. w piersi kurczaka, jednak jest ich tam zdecydowanie mniej niż w suplementach.

Czyli kolagen wpływa m.in. na kondycję naszej cery?

Kolagen tak naprawdę wpływa na cały organizm, ale na cerę również. Im jednak jesteśmy starsi, tym mniej kolagenu będzie wytwarzał nasz organizm i wtedy pojawiają się zmarszczki a skóra traci elastyczność.

Poziom kolagenu zaczyna się zmniejszać już około 25. roku życia, a w wieku około 60 lat organizm traci całkowicie zdolność do jego wytworzenia.

Stąd częste problemy ze stawami u seniorów?

Niestety, dlatego u osób starszych pojawiają się problemy z kośćmi, stawami czy osłabionymi więzadłami. Deficyt kolagenu wpływa również na suchość skóry, łamliwość paznokci czy spowolnione gojenie chorych tkanek.

Czy coś może spowodować szybszą utratę kolagenu?

Tak, tryb życia również ma wpływ na to, że poziom kolagenu szybciej spada. Dzieje się tak u osób palących papierosy, nadużywających alkoholu, prowadzących bierny, mało aktywny tryb życia połączony ze złą dietą, ubogą w białko czy niewielką ilość warzyw i owoców, w których występują antyoksydanty wspomagające syntezę kolagenu. Negatywny wpływ na jego ilość ma też nadmierne opalanie się, warto o tym pamiętać.

Wspomina pani o pozytywnym wpływie owoców na syntezę kolagenu. Czy można więc w naturalny sposób dostarczyć go do organizmu?

Kolagen można dostarczać do organizmu, spożywając produkty pochodzenia zwierzęcego, w tym ryby, organizmy morskie, golonkę, salceson, kurze łapki i wyroby mięsne na bazie żelatyny. Inne źródła to: galaretki warzywne i owocowe, jajka, pasztety, kurze łapki i podroby czy, ostatnio bardzo popularne, buliony kolagenowe, które można kupić gotowe albo ugotować samodzielnie na kościach wołowych, szpikowych i kurzych łapkach.

Kto powinien przyjmować dodatkowo kolagen? W mediach społecznościowych wielu influencerów zachwala teraz suplementy z kolagenem.

Kolagen powinny przyjmować przede wszystkim osoby zmagające się z bólami i sztywnością stawów czy schorzeniami związanymi z podeszłym wiekiem, ale także te, które chcą zwiększyć jędrność i elastyczność skóry. Suplementacja kolagenu polecana jest także w przypadku łamliwych paznokci oraz nadmiernego wypadania włosów. Osoby młode, bez problemów z narządem ruchu oraz odżywiające się zdrowo, są w stanie dostarczać wystarczającą ilość tego białka do organizmu.

Czyli kolagen to nie tylko kosmetologia, ale i zdrowie.

Oczywiście, jak mówiłam - kolagen jest szeroko stosowany w inżynierii tkankowej czy medycynie regeneracyjnej. Suplementacja kolagenem wspiera leczenie zmian wywołanych przeciążeniem ścięgien, zmniejsza bolesność kolan u sportowców, poprawia funkcje stawów i przyspiesza powrót do zdrowia po kontuzjach.

Kiedy warto sięgnąć po suplementy zawierające kolagen, a kiedy lepiej postawić na naturalne źródła jak wspominana żelatyna?

Może zacznijmy od tego czym różni się żelatyna od kolagenu. Żelatyna jest to ugotowany kolagen, rozpuszcza się w wodzie i dzięki temu jest lepiej trawiona. Z kolei kolagen w dużej mierze jest niestrawny, a to, co suplementujemy, to tzw. hydrodrolizowany kolagen, czyli wstępnie strawiony. W tym przypadku istotny jest stopień hydrolizacji – im wyższy, tym bardziej pobudzi do wytworzenia przez nas kolagenu.

W zależności od tego, w jakim celu suplementujemy kolagen, musimy zażywać zupełnie inne dawki. Przykładowo, dla dobra skóry jest to już od 2 mg do 10 mg, aby zauważyć efekty przy problemach z aparatem ruchu, należy przyjmować około 20 mg. Najlepiej przed wysiłkiem fizycznym, ponieważ gdy ćwiczymy, zwiększa się przepływ krwi, naczynia krwionośne się rozszerzają, więc synteza kolagenu będzie wyższa. Warto jednak pamiętać, że wielu specjalistów odradza długotrwałą suplementację kolagenem.

Dlaczego?

Każdy suplement w pewien sposób obciąża wątrobę, która musi metabolizować zawarte w nim substancje. Jak już wspominałam, nie są to takie dawki, jak te dostarczane w pożywieniu, a wyższe, dlatego jej praca jest bardziej intensywna. Więc jeśli chodzi o długotrwałą suplementację kolagenu, najlepiej stosować ją przez trzy miesiące, następnie zrobić dwa miesiące przerwy i powtórzyć kurację.

A jak wygląda kwestia suplementacji kolagenem w pielęgnacji twarzy? Czy warto go stosować np. jako uzupełnienie w terapii trądziku?

Jeśli chodzi o problemy trądzikowe, najlepszy suplement dla osób borykających się z tym problemem to kwasy omega-3 EPA i DHA. Suplementacja kolagenem w przypadku cery problematycznej oczywiście wpłynie na nawilżenie, rozświetlenie oraz zdrowy wygląd, jednak cały problem jest tak złożony, że same suplementy nie są w stanie sobie z tym poradzić. Najpierw szukamy przyczyny, dopasowujemy pielęgnację domową oraz gabinetową. W zależności od rodzaju występującego trądziku, może być też potrzebna konsultacja dermatologiczna i dietetyczna. Bardzo często zmiana diety powoduje, że cera wraca do normy. Z kolei odpowiednio dobrane suplementy będą podtrzymywały efekty zabiegów, pielęgnacji czy diety.

W drogeriach można znaleźć wiele kremów z kolagenem, które mają np. regenerować skórę. Czy one faktycznie działają w ten sposób, czy jednak jedynie wpływają na nawilżenie?

Jeśli chodzi o zawierające kolagen kosmetyki drogeryjne, tj. żele, maseczki, płatki pod oczy czy kremy - one nie będą wnikały w głębsze warstwy naskórka. Podtrzymują jedynie nawilżenie tworząc na skórze "film", który ogranicza utratę wody.

Na co więc zwracać uwagę na opakowaniach, żeby mieć pewność, że mamy do czynienia z substancją, która rzeczywiście działa?

Największą skuteczność w badaniach pokazuje kolagen pochodzenia zwierzęcego, więc na taki najlepiej zwracać uwagę w pierwszej kolejności. Żeby ta przyswajalność była wysoka, powinien mieć również w składzie witaminę C. Badania mówią, iż najlepiej wchłaniany jest kolagen morski typu I i to on będzie najlepszym przyjacielem w walce z problemami skórnymi, łamliwością paznokci czy słabymi włosami. W tym wypadku nie ma znaczenia, czy ktoś wybierze kolagen do picia, rozpuszczania, czy w tabletkach.

Otylia Woźniak - kosmetolog, dietetyk kliniczny, wykładowca z 12-letnim stażem, obecnie w Bydgoskiej Szkole Wyższej.

