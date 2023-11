Nazwał tak córki nieprzypadkowo? Ich imiona mają specjalne znaczenie

Maria – pochodzenie imienia

Imię Maria pochodzi od hebrajskiego "mariam", co oznacza "napawać radością" lub egipskiego meri-jam, tj. "ukochana przez Boga". Ma również wyjątkowe miejsce w Biblii – Maria matka Jezusa Chrystusa. W roku 2023 imię to znalazło się na 10. Miejscu na liście najpopularniejszych imion dla dziewczynek w Polsce. Nadano je 1586 noworodkom. Mówi się, że kobiety o imieniu Maria są pełne miłości i empatii, co sprawia, że chętnie niosą pomoc innym. Jednocześnie są ambitne, zdecydowane, a czasem nawet uparte.