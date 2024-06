Brat nie chce jej znać. Ma żal o to, z kim się związała

"Malovaný džbánku", "Sladké mámeni" czy "Čas je proti nám" to tylko kilka hitów autorstwa Heleny Vondráčkovej, nazywanej "królową czeskiej piosenki". Od początku swojej kariery sprzedała ponad 200 mln płyt. Dla porównania The Beatles sprzedali łącznie 272 mln albumów.

W trakcie pobytu w Polsce spotkała Marylę Rodowicz, nazywaną królową polskiej piosenki. Panie przyjaźnią się z osobą do dziś.

Helena Vondráčková była związana z Ludkiem Švábenskym i Zdenkiem Rytirem, jednak to dopiero Hellmuta Sickela skradł jej serce. Para pobrała się w 1983 roku. Byli ze sobą przez 18 lat. Po rozwodzie poznała czeskiego przedsiębiorcę, Martina Michala. Parę dzieli 12 lat, jednak wiek nie stanął im na przeszkodzie. W 2003 roku stanęli na ślubnym kobiercu.

Ten związek rzucił cień na jej relację z bratem, Jiřím Vondráčkiem . Choć piosenkarka zadbała o to, aby przed ślubem zawrzeć umowę o rozdzielność majątkową, Vondráčki uważa, że Michał ożenił się z jego siostrą wyłącznie dla pieniędzy. W rozmowie z czeskimi mediami stwierdził, że " sprytny żigolo znalazł sobie starzejącą się piosenkarkę". Rodzeństwo od lat nie ma ze sobą kontaktu.

