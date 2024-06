Nazywano ją "polską Brigitte Bardot". Nie miała szczęścia w miłości

"Faraon", "Białe wilki", "Stawka większa niż życie", "Pan Wołodyjowski" - to tylko kilka produkcji, w których mogliśmy podziwiać Barbarę Brylską. Aktorka do dziś uznawana jest za jedną z najpiękniejszych i najzdolniejszych aktorek swojego pokolenia.

Barbara Brylska urodziła się 5 czerwca 1941 r. w Skotnikach. Była bardzo pilną, choć "pyskatą" uczennicą. Chciała studiować na Akademii Sztuk Pięknych, jednak nauczyciele namówili ją, aby wzięła udział w przesłuchaniu do szkoły aktorskiej. Tak też się stało. Zadebiutowała na scenie jako 16-latka.

Zelnik nie pozostawał jej dłużny. - To była moja pierwsza pełna miłość — mówił o Brylskiej. Ich związek trwał dwa lata. Po zakończeniu zdjęć do "Faraona" rozpoczęła pracę na planie "Białych Wilków", gdzie poznała jugosławskiego aktora, Slobodana Dimitrijevicza. Podobno aktorka była gotowa zakończyć karierę, aby zamieszkać z nim w Jugosławii. Rodzina Dimitrijevicza była przeciwna ich relacji. Ostatecznie para się rozstała.

Trzy lata później doczekała się swojego pierwszego dziecka, córki Basi. Niestety, rodzinna sielanka nie trwała długo. Kosmal miał problem z alkoholem. Upijał się do nieprzytomności i często zdradzał żonę. Brylska nie pozostała mu dłużna. W 1976 roku na planie "Umieraj tylko w ostatecznym przypadku" poznała Stefana Danaiłowa, z którym połączyło ją płomienne uczucie.

Kosmala szybko pożałował swojej decyzji. Dwa lata później chciał wrócić do rodziny, jednak Brylska poprosiła go o rozwód. Mężczyzna nie oponował. Poprosił tylko o zakup kawalerki. Byli małżonkowie pogodzili się dopiero w 1993 roku, po tragicznej śmierci córki, Barbary Kosmali. Początkująca modelka zginęła w wypadku samochodowym. Auto prowadził jej ówczesny chłopak, Xawery Żuławski . Aktorka popadła w depresję i na długi czas wycofała się z życia publicznego.

