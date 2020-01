WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Najnowsze Popularne Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Ludzie + 1 nicole kidman oprac. Klaudia Stabach wczoraj (15:06) Nicole Kidman spędza wolny czas z mężem. Aktorka pokazała się w naturalnej odsłonie Nicole Kidman od lat zachwyca urodą. Co prawda gwiazda w przeszłości często stosowała botoks, jednak jak widać po aktualnych zdjęciach, obecnie stawia na naturalność i promuje piękno dojrzałej kobiety. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Nicole Kidman skończyła 52 lata (Getty Images) Na temat wyglądu Nicole Kidman i jej domniemanych operacji plastycznych powstało już wiele artykułów, zarówno w Polsce jak i za oceanem. W przeszłości Dr Laith Barnouti, jeden z najlepszych specjalistów w dziedzinie chirurgii plastycznej, ocenił, jakie zabiegi stosuje aktorka, że tak młodo wygląda. Jego zdaniem zmarszczki wokół oczu zostały wygładzone botoksem, a kształt podbródka jest wynikiem wypełniacza poprawiającego jego wygląd. Później gwiazda sama przyznała się do powyższych zabiegów. "Spróbowałam nawet botoksu, ale nie podobał mi się wygląd mojej twarzy po zabiegu. Teraz już z niego nie korzystam i znów mogę ruszać czołem" – powiedziała w rozmowie z amerykańskimi mediami. Doskonale pamiętamy czasy, gdy twarz Nicole Kidman była nieskazitelnie gładka, jednak oglądając jej ostatnie zdjęcia, można śmiało stwierdzić, że aktorka już od dłuższej chwili nie stosuje botoksu. Cieszymy się, że widzimy ją w naturalnym wydaniu – bez makijażu i z kurzymi łapkami wokół oczu, które są naturalną konsekwencją starzenia się skóry. Jednak jeśli Nicole Kidman postanowi znów wrócić do zabiegów, to oczywiście ma do tego pełne prawo – w końcu to ona ma się czuć dobrze sama ze sobą! Zobacz także: Hanna i przyjaciele. Maciej Zień w kuchni Lis Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Polub WP Kobieta 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne