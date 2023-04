Nie bój się czerwieni. Te sukienki w stylu gwiazd włożysz na wesele lub inną uroczystość

Garnitur alternatywą dla sukienki

Jeśli masz wyraźny dystans do czerwonych sukienek i nie dasz się do nich przekonać, to może do gustu przypadnie ci bardziej elegancki garnitur damski w tym krwistym kolorze. W swojej garderobie ma taki m.in. Małgorzata Kożuchowska. W przypadku czerwieni najlepiej będzie wybrać dopasowany krój. Modny oversize może być tu przesadą.