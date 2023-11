Nie chodzi tylko o to, kto ugotuje i posprząta, ale kto o tym pamięta − marka Gosia rusza z kampanią o "niewidzialnej pracy" kobiet

Dlatego w swojej kampanii "Róbcie to Razem" marka Gosia chce wyraźnie zaznaczyć, że w pracy menadżerki domu 24/7 nie chodzi jedynie o to, kto posprząta lub ugotuje obiad, lecz przede wszystkim kto musi o tym na co dzień pamiętać. Na dedykowanej stronie www.niewidzialnapraca.pl przybliża temat "niewidzialnej pracy" i daje kobietom wskazówki, jak sobie z nią radzić, aby zadbać o dobrostan całej rodziny, nie zapominając przy tym o swoich potrzebach. Na witrynie znalazła się również sonda, w której można upuścić z siebie emocje i odpowiedzieć na pytanie − jak czujesz się z byciem menadżerką swojego domu: świetnie lub masz już dosyć tego stanu. Pamiętaj, nie jesteś w tym sama!

Marka Gosia zaprasza również do udziału w konkursie. Wystarczy kupić dowolny produkt z portfolio i odpowiedzieć na pytanie: "Czym jest dla Ciebie niewidzialna praca?". Do wygrania jest książka "Fair play w rodzinie. Jak podzielić obowiązki domowe, by lepiej zorganizować czas i mieć bliższe relacje" autorstwa Evy Rodsky oraz roczny zapas produktów do sprzątania marki Gosia.