Nie dogadywała się z córką. Po latach zakopały wojenny topór

Barbara Brusztynowicz została mamą w wieku 27 lat. W jednym z wywiadów aktorka przyznała, że powrót do pracy z trzymiesięcznego urlopu macierzyńskiego był wyjątkowo trudnym zadaniem. Rozstanie z malutką córeczką okazało się trudniejsze, niż można sobie wyobrazić. Kiedy Małgorzata zaczęła dorastać, jej relacje z rodzicielką zaczęły się zmieniać.

Aktorka, znana m.in. dzięki "Klanu", podkreślała, że Małgorzata była "córeczką tatusia". Jako nastolatka pociecha Bursztynowicz miała się mocno od niej oddalić. Z kolei Barbara próbowała wpływać na córkę i ingerować w jej decyzje, co oczywiście nie spotykało się z zadowoleniem Małgorzaty.

W mediach pojawiały się również informacje o tym, że Bursztynowicz nie zgodziła się, aby córka poszła do szkoły zawodowej. Małgorzata marzyła, aby zostać krawcową. Na trzecim roku studiów pociecha gwiazdy "Klanu" postanowiła wyprowadzić się z domu rodzinnego. Przez lata nie miały ze sobą dobrych relacji, co jednak później uległo zmianie.

Matka i córka znalazły w końcu drogę do porozumienia. Małgorzata spełniła swoje największe marzenie i założyła własną markę odzieżową. Co więcej, znalazła się również w branży niejako powiązanej z aktorstwem - odpowiadała bowiem za kostiumy w wybranych spektaklach.

