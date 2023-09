Luźne upięcie i zero makijażu. Tak przyszła na premierę

Uśmiechnięta Bursztynowicz postawiła na klasyczne połączenie

Bursztynowicz wybrała na wieczór klasyczne, nieco szkolne połączenie białej, szerokiej bluzki o nieco geometrycznym kroju i oryginalnym, niewielkim kołnierzu z czarną, rozkloszowaną spódnicą do kolan. Do tego dobrała czarne, płaskie botki do kostki i oryginalną, niewielką torebkę na łańcuszku z motywem liści na klapie.