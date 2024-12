Nie jest w najlepszej formie. Ma "ograniczone zasoby energii"

"Z głębokim żalem musiała odwołać swoje zaangażowanie na ten tydzień, ale żywi nadzieję na szybki powrót do zdrowia przed weekendowymi uroczystościami. Królowa przeprasza wszystkich, którzy mogą być z tego powodu dotknięci niedogodnościami lub są rozczarowani" - mogliśmy przeczytać.

Choć od wydania oświadczenia minął prawie miesiąc, królowa Camilla wciąż nie wróciła do pełnienia obowiązków królewskich. Według najnowszych informacji podanych przez People, odczuwa skutki uboczne silnej infekcji dróg oddechowych. Z tego też względu 3 grudnia nie wzięła udziału w przywitaniu w Pałacu Buckingham delegacji: Emira Kataru, szejka Tamima bin Hamada Al Thaniego oraz jego żony, Jej Wysokości szejkha Jawaher bint Hamad bin Suhaim Al Thani.

Jak donosi People, po walce z infekcją królowa Camilla ma mieć "ograniczone zasoby energii". Do króla Karola III, księcia Williama, księżnej Kate i delegacji z Kataru dołączy podczas lunchu wewnątrz Pałacu Buckingham. W trakcie ich dwudniowej wizyty w Wielkiej Brytanii spotka się nimi, by wykonać pamiątkową fotografię i pożegnać ich.

Miesiąc przerwy od wykonywania obowiązków królewskich jest dla królowej Camilli wyjątkowo długim okresem bez pracy. Z racji tego, że jej kalendarz jest wypełniony po brzegi, królowa musi powoli wrócić do obowiązków. Wiadomo, że 4 grudnia weźmie udział we wręczeniu brytyjsko-francuskich nagród Entente Litteraire dla młodych literatów. Udział w wydarzeniu weźmie także pierwsza dama Francji, Brigitte Macron.

