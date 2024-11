Lansuje odważny trend. Majtki na wierzchu to nie przypadek

Blanka Stajkow to nie tylko utalentowana wokalistka, ale i modowa inspiracja dla wielu młodych osób. Jej styl opiera się na nowoczesnych kreacjach oraz tych wylansowanych przez generację Z, które często budzą mieszane uczucia. Swoimi stylizacjami Blanka dzieli się z internautami za pośrednictwem mediów społecznościowych. Instagramowy profil artystki śledzi niemal 300 tys. internautów

Ostatnia stylizacja Blanki to dowód na to, że najgorętsze trendy ma w małym palcu. Opublikowała kulisy jednego z eventów. Strój Blanki mocno wpisał się w młodzieżowe trendy, ale "wisienką na torcie" była sportowa bielizna.

Majtki na wierzchu to żaden przypadek, ani faux pas. Sagging, czyli wystająca ze spodni sportowa bielizna, to dość kontrowersyjny trend. Był szczególnie popularny w latach 2000. Wtedy największe gwiazdy nosiły "biodrówki", spod których widać było bieliznę. Co ciekawe ten trend uwielbiany był też przez mężczyzn, którzy opuszczali nisko spodnie, prezentując gumę od bokserek.