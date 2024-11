Blanka włożyła jeansy "baggy". Biją na głowę rurki

Blanka Stajkow to artystka młodego pokolenia, której kariera muzyczna zaczęła nabierać tempa wraz z wystąpieniem na Eurowizji. Niedawno wypuściła nowy utwór z własną wersją kultowego ""Asereje" i rzuciła wyzwanie uczniom. Ci, którzy popiszą się tanecznymi umiejętnościami do tej piosenki, mają szansę spędzić z nią trochę czasu. Wygraną w konkursie jest przyjazd Blanki do danej szkoły.

Artystka jest aktywna w mediach społecznościowych. Profil Blanki na Instagramie śledzi blisko 290 tys. osób. Ostatnio podzieliła się z internautami nowymi zdjęciami. Pozowała na tle szkolnej tablicy, jednak uwagę zwraca niebanalna stylizacja wokalistki. Blance nie umykają najgorętsze trendy. W tym przypadku mowa o skórzanym topie. Dopasowany krój pięknie podkreślił sylwetkę. Warto dodać, że ostatnio skórzane elementy garderoby cieszą się dużą popularnością.

Zestawiła go z marynarką w kratkę o skróconym kroju. To jedna z najmodniejszych propozycji na jesień, tuż obok oversizowych modeli. Jeśli chodzi o spodnie, to Blanka postawiła na "baggy jeans", czyli spodnie, które rządzą na ulicach już od kilku sezonów. Model z szerokimi nogawkami nawiązuje do mody z lat 90. Obszerne spodnie świetnie kontrastują z obcisłymi ubraniami i biją na głowę rurki. Stylizację dopełniły okulary w grubych oprawkach.

Fani komentują na potęgę

Blanka ma sporą rzeszę fanów. Obserwują ją nie tylko ci, którzy doceniają twórczość artystki, ale i miłośnicy mody. Blanka jest jedną z najlepiej ubranych Polek. Zachwyca wyczuciem stylu, a najnowsze trendy ma w jednym palcu. Pod zdjęciami ze szkoły posypały się komplementy.

"Ekstra Blanka wyglądasz! Po raz kolejny super szkolna kreacja!", "Wyglądasz przepięknie" - można przeczytać w sekcji komentarzy na Instagramie.

