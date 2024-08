Ok, rozumiem

Włożyła bikini do góry nogami. Sznurki zawiązała "na krzyż"

Najgorętsze trendy nie są jej obce. Blanka śmiało eksperymentuje ze stylizacjami nie tylko na scenie. Teraz opublikowała kilka fotek z wakacji, a my zwróciłyśmy uwagę na strój kąpielowy artystki. O nudzie nie ma mowy.

Styl Blanki doskonale obrazuje trendy wylansowane przez pokolenie Z. Szerokie spodnie w stylu bojówek, T-shirty z nadrukami, obszerne bluzy czy oversizowe koszule, które znajdziemy w szafie artystki, idealnie wpisują się gust młodego pokolenia.

Nie można też nie wspomnieć o długich skarpetach. Młode pokolenie nosi je w towarzystwie sneakersów. Blanka szczególną sympatią darzy też dziergane elementy garderoby. Tego lata cieszą się ogromną popularnością. Przeglądając instagramowy profil wokalistki, który obserwuje ponad 270 tys. osób, trzeba przyznać, że zna się na modzie.

Ona też lansuje gorący trend

Wakacyjna stylizacja artystki to kolejny dowód na to, że jest na bieżąco z trendami. Do zdjęć pozowała w stroju kąpielowym i dzianinowej spódniczce mini. Na ramiona zarzuciła białą koszulę.

Ale wróćmy do bikini. Blanka postanowiła przetestować plażową modę, która "opanowała" media społecznościowe polskich gwiazd, na które trafiają kadry z wakacji. Chodzi o technikę wiązania bikini. Włożyła je odwrotnie, do góry nogami. Dolna część trójkątnej miseczki znalazła się u góry, a sznurki, które zazwyczaj oplatają szyję, "wylądowały" na plecach.

Artystka poszła o krok dalej, modyfikując swój strój. Sznurki przewiązała "na krzyż", tworząc charakterystyczne oczko. Taki trik zbiera piersi do środka, optycznie je powiększając.

Białą koszulę nosimy na okrągło

Uzupełnieniem letniej stylizacji były okulary przeciwsłoneczne o nietypowym kształcie oraz minimalistyczna biżuteria. My zwróciłyśmy też uwagę na białą koszulę, którą Blanka wykorzystała w roli plażowej narzutki. Taka koszula to absolutny hit w damskiej garderobie. Można ją nosić do wszystkiego. Świetnie wygląda w towarzystwie stroju kąpielowego, gładkiego topu czy szortów. Wczesną jesienią możesz ją łączyć z jeansami i mokasynami.

