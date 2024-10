Kobieta na wózku sprzedawała kwiaty. Niezwykłe, co zrobił "przechodzień"

Zachery Dereniowski po raz kolejny poruszył serca internautów swoim najnowszym wideo. Jego kanał pełen jest emocjonalnych nagrań, w których niespodziewanie pomaga ludziom znajdującym się w trudnych sytuacjach. Tym razem bohaterką jego wideo stała się 34-letnia kobieta poruszająca się na wózku inwalidzkim, która sprzedawała kwiaty za dolara, aby zebrać pieniądze na samochód dostosowany do jej potrzeb.

Zachery Dereniowski postanowił zapytać, ile chce za wszystkie kwiaty. "Pięć dolarów" – odpowiedziała skromnie kobieta. To, co wydarzyło się później, kompletnie ją zaskoczyło.

"Dam ci 1000 dolarów w gotówce" – powiedział MDmotivator i natychmiast wyciągnął pieniądze. Kobieta nie mogła uwierzyć w to, co się dzieje. Ze łzami w oczach dziękowała mężczyźnie za jego nieoczekiwany gest. Ale to nie koniec niespodzianek.