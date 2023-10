Nie kupuje środków czystości. Sylwia Panek ma lepszy patent

Tak – woda z octem. A jeśli ktoś bardzo nie lubi octu, to z kwaskiem cytrynowym. Na początek proponuję proporcje wody i octu 1:1. Albo 5–10 g kwasku cytrynowego na 100 ml ciepłej wody i do tego dodajemy olejek eteryczny. To nie będą tak mocno pachnące ubrania jak po użyciu płynu, ale być może dzięki temu uda się nam odzwyczaić od intensywnych zapachów. Kolejna rzecz: to jest lepsze dla naszej pralki. Płyny do płukania nie są z pralki dokładnie wypłukiwane. Zostają w częściach, których nie widzimy, co z czasem może doprowadzić do uszkodzenia pralki. A konieczność naprawy to kolejne koszty. Dobrym sposobem jest dodawanie coraz mniejszych ilości płynu do płukania, aż przejdziemy na ocet z olejkami eterycznymi, czyli tymi naturalnymi, a nie zapachowymi, które zazwyczaj są produktami syntetycznymi.