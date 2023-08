Nie ma męża ani partnera. Wiadomo, kogo szuka

Jednocześnie ujawniła, że zawody miłosne sprawiły, że musiała poszukać pomocy specjalisty. - Zawsze mi się wydawało, że jeśli chodzi o relacje damsko-męskie, trudno jest mnie zranić. (...). Nie przypuszczałam, że kiedykolwiek trafię do psychologa. Jak człowiek zakręci się w swojej winie i w nienawiści do własnej osoby, to ciężko z tego wyjść. Chodziłam do psychologa i miałam epizod z lekami - wyznała.