Nie ma rozgrzeszenia. Lista najcięższych grzechów w Kościele

Każdy wierny powinien spowiadać się przynajmniej raz w roku – taki obowiązek nakłada drugie z pięciu przykazań kościelnych. Na czas pojednania najlepiej wybrać Wielki Post, podczas którego przygotowujemy się do świąt Wielkanocy. Jest to wyjątkowy w roku moment oczyszczenia i pojednania. Przed przystąpieniem do spowiedzi należy wykonać rachunek sumienia oraz podjąć mocne postanowienie poprawy. Bez tego i bez szczerego żalu za grzechy spowiedź jest nieważna.