Nie miała dzieci. Otwarcie mówiła o powodach

Maria Czubaszek była niezwykle charyzmatyczną pisarką. Zostanie zapamiętana jako osoba, która nigdy nie obawiała się mówić wprost, co myśli, nawet jeśli miałaby wywołać kontrowersje. Nawet po 70. roku życia Czubaszek nigdzie nie ruszała się bez papierosów - wypalała trzy paczki dziennie. Jaka była prywatnie?

Maria Czubaszek spędziła z Jackiem Janczarskim 40 lat. Zanim jednak się pobrali, w życiu pisarki byli inni mężczyźni. To z Wiesławem Czubaszkiem wzięła pierwszy ślub, który odbył się w 1959 roku. Po rozstaniu, przez kilka lat jej partnerem był Jacek Janczarski, który najpierw... poślubił Barbarę Wrzesińską. Miłość jednak była im pisana.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!