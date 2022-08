Maria Czubaszek i Wojciech Karolak uchodzili za parę idealną. Ich związek rozpoczął się od kłótni

"To była chyba taka miłość połączona z przyjaźnią, co nieczęsto się zdarza, bo czasem, jak jest miłość, to nie ma przyjaźni, a tutaj było i jedno, i drugie. Oni sobie bardzo ufali i bardzo na sobie polegali" - wspomniała Krystyna Pytlakowska w książce "Małżeństwo doskonałe", cytując słowa Andrzeja Andrusa.