Nie można oderwać oczu. Wyglądała jak gwiazda Hollywood

Długą sukienkę , która doskonale podkreśliła sylwetkę atuty, zestawiła z eleganckim futerkiem, tworząc niezapomniany look. Ashley Graham jest znana z łączenia klasyki z ekstrawagancją, dlatego jej wybór nie dziwi. Modelka plus size z ponad 20-milionową publicznością na Instagramie doskonale wie, jak przykuć uwagę.

Długość do ziemi dodawała elegancji i szyku. Srebrny kolor, idealnie dopasowany do jej karnacji, doskonale podkreślił naturalne piękno modelki. Graham wyróżniała się w tłumie gwiazd. To właśnie ta kreacja skradła wieczorne show.