Julia Wieniawa gotowa na jesień. Zaszalała z modnymi kozakami i podkolanówkami

Aktorka wie, jak łączyć cieplejsze ubrania z ciekawymi akcesoriami. Jej najnowsza stylizacja zachwyca i inspiruje do eksperymentowania z własnym stylem. Skórzana kurtka, gruby sweter, modne kozaki oraz podkolanówki - takie zestawienie doskonale wpisuje się w jesienny klimat. Ta wyjątkowa kombinacja może stać się hitem nadchodzących tygodni.

W tym roku Julia stawia na klasykę z nutką nowoczesności. Skórzana kurtka idealnie wpisuje się w trendy i dodaje charakteru każdej stylizacji . To uniwersalny element garderoby, który może być noszony zarówno na co dzień, jak i na specjalne okazje. Aktorka wybrała tę w modnym, czekoladowym kolorze i zagrała dodatkami.

Podkolanówki są prawdziwym hitem tego sezonu. Często niedoceniane, teraz zdobyły serca wielu fashionistek. To idealne rozwiązanie na chłodniejsze dni, kiedy chcemy wyglądać modnie, a jednocześnie czuć się komfortowo. Świetnie komponują się zarówno z krótszymi spódnicami, jak i sukienkami.

