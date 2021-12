Nie musisz chodzić na drogi masaż. Wystarczy mieć taki sprzęt w domu

Pierwszą grupą jest sprzęt do hydromasażu. Charakteryzuje się tym, że posiada zbiornik na wodę, w którym są umieszczone rolki i wypustki. Tu macie do wyboru dwie opcje - urządzenia manualne lub elektryczne. Jeżeli postawicie na te drugie, to oferują one różne tryby pracy takie jak masaż bąbelkowy, relaksacyjny czy wibracyjny. Przy okazji skóra stóp będzie nawilżona i gotowa na dalsze zabiegi pielęgnacyjne. Warto zwrócić uwagę na to, czy masażer posiada nakładkę chroniącą przed wylewaniem wody. Można również trafić na urządzenia z grzałką podtrzymującą temperaturę.