Nie pokazuje zębów. Wprost przyznała, w jakim są stanie

Tori Spelling była jedną z największych gwiazd lat 90. Aktorka wcieliła się w rolę Donny Martin w serialu "Beverly Hills, 90210", co przyniosło jej ogromną popularność. Niestety, nie zdecydowała się kontynuować kariery aktorskiej, którą zamieniła na udział w reality show "Tori & Dean". Występowała w nim razem z drugim mężem (pierwszym był Charlie Shanian), aktorem Deanem McDermottem, z którym ma pięcioro dzieci.

To dlatego w ostatnim czasie zdecydowała się na "nowy" uśmiech. Podczas pobytu w Napa w Kalifornii założyła licówki, dzięki którym odzyskała pewność siebie.

- Kiedy zakładasz licówki, lekarze muszą pozbyć się twoich zębów. Zakładają tymczasowe, które są przyklejane - powiedziała. - Prawdziwe zęby dostanę za dwa tygodnie. Będę miała moje licówki i mój zmieniający życie uśmiech, ponieważ czuję, że to naprawdę zmieni moje życie. Nawet z tymi teraz, uśmiecham się - dodała.

