Nie chciały się znać. Po latach ujawniły, co się stało

Shannen Doherty i Tori Spelling opowiedziały o kulisach burzliwej przyjaźni. Byłe aktorki z "Beverly Hills, 90210" spotkały się ponownie przy okazji nagrań do odcinka podcastu Shannen "Let's be clear", którego gościnią była Tori.

Okazało się, że jednym z problemów były zmienne nastroje Tori. "Byłaś jak wahadło" - stwierdziła Shannen. "Bardzo łatwo było cię zwieść" - dodała. ​​Jej zdaniem było to spowodowane związkami, w jakie wchodziła Spelling.

"Myślę, że miał na to wpływ twój chłopak" - powiedziała Shannen.

Spelling opisała swojego ówczesnego chłopaka jako "agresywnego" i "nałogowego". Przyjaciółki z dawnych lat wspominały wycieczkę do Meksyku, na którą wybrały się wraz ze swoimi partnerami.

"Pamiętam, jak spojrzałam na ciebie i powiedziałam: "Musisz to zakończyć, bo inaczej go zabiję. Nie mogę na to patrzeć" – mówiła Doherty.