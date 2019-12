WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Nie popełnij gafy. Bielizna i rajstopy do odświętnej sukienki Masz już modną kreację świąteczną, a może stawiasz na sprawdzone jeansy? Czy spędzasz ten czas w sukience, czy dresie, warto zadbać o dobrze dobraną garderobę oraz o te części garderoby, których nie widać. Oto kilka wskazówek i inspiracji... Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Elegancka sukienka wymaga odpowiedniej bielizny i rajstop (Shutterstock.com) Bielizna pod sukienkę Bez względu na to, czy chcesz włożyć dopasowaną sukienkę na spotkanie z całą rodziną, czy zatopić się w pluszowym komplecie w bałwanki, zadbaj o to, aby świątecznej atmosfery nie zakłócił zgrzyt w postaci nieodpowiedniej, odznaczającej się bielizny, wystającego brzuszka czy oczka w pończosze. Poczuj się jak gwiazda... Kwestia bielizny niewidocznej pod ubraniem to podstawa schludnego i eleganckiego wyglądu. O krok dalej mogą iść osoby, które pragną nieco skorygować sylwetkę. Skuteczna bielizna modeluje, kształtuje newralgiczne okolice, które straciły jędrność, uniesie pośladki czy spłaszczy brzuch. Nawet jeśli na co dzień unikasz dopasowanych kreacji – teraz możesz zaszaleć. Odznaczający się na plecach brzydko pasek, za mała miseczka lub prześwitujący spod jasnej bluzki czarny stanik – zadbajmy o to, aby takie drobnostki, które uwidaczniają się czasem w ostatniej chwili, nie popsuły nam humoru. Pamiętaj o zapasowych rajstopach i nie lekceważ ich doboru do świątecznej np. sukienki. Atmosferę tworzą detale Część z nas traktuje świętowanie w gronie rodziny lub relaks na koniec roku jako czas na zrzucenie z siebie codziennych ubrań na rzecz... miękkich dresów i kapci. Ten wymiar odpoczynku doceniają zwłaszcza osoby, które na co dzień ubierają się w służbowy uniform, zgodnie z dress code'em panującym w ich miejscu pracy lub preferujące elegancki styl. Miękki kombinezon w renifery? Hmm... czemu nie? A może elegancki szlafrok na prezent? To drobne detale tworzą przyjemną, domową atmosferę i dzięki nim powstają najpiękniejsze wspomnienia, dlatego skuś się choćby na niewielki dodatek w świątecznym stylu. Nie bądź jak Grinch! Klimat świątecznej stylizacji dopełnią skarpetki. Inspiracje krótszych i dłuższych fasonów, skarpet dla dzieci i dorosłych czy kobiet i mężczyzn pozwalają dopasować coś dla każdego. Skarpetki 3D i asymetryczne fasony są tak oryginalne, że trudno oderwać od nich wzrok. Jeśli jesteś świątecznym marudą i okazjonalne ubrania i dodatki z motywem w bałwanki, mikołaje, choinki, gwiazdki i prezenty budzą w tobie lekką irytację – zainspiruj się inną, bliższą ci tematyką, taką jak: sztuka, kinematografia, gry, komiksy, rośliny czy ulubione zwierzątka. Możliwości są setki!