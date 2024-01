Sprawdź inteligencję swojego psa lub kota. Jest na to prosty sposób

Pracownicy kliniki weterynaryjnej Aldergrove Animal Hospital opracowali banalnie prosty test, który ma na celu zmierzenie inteligencji domowych zwierzaków. Okazuje się, że nie potrzeba wiele wysiłku, żeby to sprawdzić, a każdy opiekun może zrobić to na własną rękę w domu – o ile oczywiście nie spotka się z protestem ze strony zwierzaka. W przypadku takich zabaw zawsze warto pamiętać o komforcie psychicznym. Jeśli pies czy kot nie chce współpracować, to zostawmy go w spokoju.