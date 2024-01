Bawisz się w ten sposób z psem? Narażasz go na choroby

Nie wypuszczaj pupila na wybieg dla psów

Puszczanie psów samopas nigdy nie jest bezpieczne, nawet w teoretycznie przeznaczonej do tego przestrzeni, jaką jest wybieg dla psów. Nie każdy pies czuje się komfortowo w towarzystwie obcych zwierząt, a u niektórych budzi to agresję. W konsekwencji między psami dochodzi do niekiedy groźnych starć. Bliski kontakt z obcymi zwierzętami może też prowadzić do szybkiego rozprzestrzeniania się chorób.