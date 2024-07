Nie rób tego w Biedronce. System od razu wezwie kasjera

Biedronka jest jednym ze sklepów, które bardzo szybko wprowadziły kasy samoobsługowe. Przez wiele miesięcy dochodziło w nich jednak do oszustw, których kasa nie potrafiła niestety sama wykryć. W ostatnim czasie się to zmieniło, a kasy samoobsługowe zostały znacznie usprawnione. Mogą szybko wezwać kasjera.

Choć już wcześniej zdarzało się, że kasy samoobsługowe w Biedronce same wzywały kasjera na kontrolę zakupów klienta, dziś mogą to robić znacznie częściej. Dlaczego?

Po drugie, system wezwie kasjera do kontroli również w sytuacji, gdy klient umieści produkty - owoce, warzywa lub pieczywo w reklamówce bądź torbie, która nie jest przezroczysta. Jeżeli podczas zakupów posiadamy taką torbę, lepiej wyłożyć towar bezpośrednio na wagę na kasie. Inaczej będziemy musieli czekać na pomoc kasjera.

Należy także pamiętać, że wchodząc do Biedronki z zakupami z innego sklepu, zawsze powinniśmy mieć ze sobą paragon. Jest to szczególnie ważne w momencie, w którym zakupy z tego sklepu zostały umieszczone w reklamówce lub torbie z logiem Biedronki.

Jeżeli nie będziemy mieć przy sobie paragonu, a będziemy kasować zakupy z Biedronki przy kasie samoobsługowej, kasjer może mieć wątpliwości co do tego, gdzie zostały wykonane zakupy umieszczone w torbie. Oprócz paragonu, warto również zgłosić już przy wejściu kasjerowi lub ochroniarzowi, że mamy ze sobą zakupy z innego sklepu.

Pokazał, co działo się na otwarciu Lidla. Zdjęcie oburzyło internautów

Pokazał, co działo się na otwarciu Lidla. Zdjęcie oburzyło internautów

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!