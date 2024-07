Pokazał, co działo się na otwarciu nowego Lidla. W sieci zawrzało

Wojna między Lidlem a Biedronką zdaje się trwać w najlepsze. Potwierdził to właśnie Książulo, którego post wywołał niemałe poruszenie wśród internautów. Youtuber pokazał, co działo się na otwarciu jednego z dyskontów. Internauci nie kryli swojego zaskoczenia.

Wszystko zaczęło się na początku lutego. To właśnie wtedy Biedronka wysłała do swoich klientów wiadomości, informując ich, że "jest najtańsza na rynku" nawet od Lidla. Na odpowiedź niemieckiego giganta nie trzeba było długo czekać. Tak właśnie do dziś trwa między nimi "wojna" na temat tego, gdzie Polacy wydadzą najmniej pieniędzy na te same lub podobne produkty.