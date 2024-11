Nie rób tego w listopadzie. Ekspert stanowczo odradza

Choć jesień to dobry czas na wysiew trawy, należy to zrobić jeszcze przed początkiem listopada. Przedostatni miesiąc w roku jest już zbyt późnym terminem na to, aby rozpocząć ten proces. - W każdej chwili może zdarzyć się przymrozek, który zniweczy cały wysiłek zakładania trawnika - mówi ekspert.

Jesień to czas, kiedy przyroda prezentuje się w pełnej krasie. Dla ogrodników to doskonały moment, aby zadbać o trawnik. Choć wiele osób twierdzi, że najlepiej siać trawę wiosną, jesień także może być dobrym okresem na rozpoczęcie tego procesu. Ważne, aby zdążyć przed przymrozkami, co pozwoli roślinom dobrze się zakorzenić.

Czy można siać trawę w listopadzie?

W którym jesiennym miesiącu możemy jeszcze wysiać trawę? Październik jest ostatnim, dobrym momentem na wykonanie tej czynności. Według Macieja Aleksandrowicza, specjalisty w zakresie kształtowania terenów zielonych, który udzielił komentarza dla portalu muratordom.pl, nie powinniśmy tego już robić w listopadzie. Wyjaśnił dlaczego.

- Listopad to już niezbyt dobry czas na wysiew trawy. Nawet jeśli są w tym miesiącu ciepłe dni, to jednak w każdej chwili może zdarzyć się przymrozek, który zniweczy cały wysiłek zakładania trawnika. Nawet jeśli wysiane nasiona traw wzejdą, to przy nagłym ochłodzeniu mogą nie zdążyć dostatecznie dobrze się zakorzenić i taka trawa łatwo przemarznie w zimie. Proponuję skupić się teraz na jak najlepszym przygotowaniu gleby pod trawnik, a wiosną przystąpić do wysiewu trawy - powiedział Maciej Aleksandrowicz.

Jak przygotować glebę przed wysiewem trawy?

Najważniejszym etapem przed wysiewem trawy jest przemyślane przygotowanie gleby. Nawet najlepszej jakości nasiona nie będą dobrze kiełkować na źle przygotowanym podłożu. Należy więc wykonać wertykulację i aerację ziemi, aby zapewnić jej odpowiednią ilość powietrza i składników odżywczych.

W przypadku trudniejszych warunków, takich jak sucha gleba, warto pamiętać o regularnym podlewaniu, zwłaszcza gdy opady deszczu są niewielkie. Wilgotna gleba sprzyja kiełkowaniu i rosnącym korzeniom, które mogą odpowiednio się rozwijać jeszcze przed nadejściem zimy.

