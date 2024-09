Skoś trawę w tym terminie. Wiosną sobie podziękujesz

Trawę należy przyciąć do ok. 4 cm. To bardzo ważne, bowiem taka wysokość umożliwi zgromadzenie cennych składników pokarmowych w glebie, co sprawi, że wiosną trawa będzie miała szansę odrosnąć. Warto zwrócić na to szczególną uwagę. Zbyt niskie ścięcie może doprowadzić do przemarznięcia korzeni, a za wysokie, do ich przegnicia.