Nie rozmrażaj mięsa tą metodą. Możesz skończyć w szpitalu

Pewna gospodyni domowa chciała zaoszczędzić czas. Postanowiła zastosować alternatywną metodę rozmrażania mięsa i położyć go na grzejniku. Niestety sytuacja okazała się tragiczna.

Nieprawidłowe przechowywanie i przygotowanie mięsa może prowadzić do poważnych zatruć pokarmowych, które w najgorszych przypadkach może zagrażać życiu.

Jak szybko odmrozić mięso? Nie popełniał tego błędu

Zamiast korzystać z bezpiecznych i znanych sposobów, takich jak rozmrażanie mięsa w lodówce lub zimnej wodzie, jedna z kobiet zdecydowała się na umieszczenie go na gorącym grzejniku. Skutki okazały się opłakane.

Mięso faktycznie odmroziło się szybciej niż zazwyczaj, ale gorący kaloryfer spowodował również częściowe zagotowanie mięsa. Brak odpowiedniego nadzoru nad procesem sprawił, że stało się ono idealnym środowiskiem dla bakterii, które powodują poważne zatrucia pokarmowe.

Zatrucie pokarmowe po rozmrażaniu mięsa

Po zjedzeniu posiłku kobieta natychmiast źle się poczuła. Zaczęła odczuwać silne dolegliwości żołądkowe. Niestety sytuacja z minuty na minutę robiła się coraz gorsza. Zaniepokojeni domownicy wezwali pogotowie ratunkowe. W efekcie spędziła w szpitalu kilka dni.

Pamiętajmy, że najbezpieczniejszą i zalecaną przez ekspertów metodą rozmrażania mięsa jest umieszczenie go w lodówce. Skutecznie zapobiega to rozwojowi bakterii. Wystarczy umieścić go w naczyniu, aby uniknąć ewentualnych przecieków, i poczekać, aż stanie się miękkie.

Inną metodą jest rozmrażanie mięsa w zimnej wodzie. Mięso wyjęte z zamrażarki przekładamy do szczelnego woreczka, wkładamy do garnka i zalewamy chłodną wodą. Ważne jest, aby wymieniać ją chociaż raz na 30 minut i uważać, by worek był dokładnie zamknięty.

Wiele osób rozmraża mięso w mikrofalówce. Wymaga to jednak uwagi i ostrożności. Wiele kuchenek mikrofalowych ma specjalne funkcje do rozmrażania, które kontrolują moc i czas. Jeśli korzystasz z tej metody, natychmiast przenieś mięso do kuchenki i gotuj je, aby uniknąć rozwijania się bakterii.

