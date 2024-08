Ok, rozumiem

Możesz zapisać ten artykuł na później. Znajdziesz go potem na swoim koncie użytkownika

Jolanta Kwaśniewska to ikona stylu. Dojrzałe kobiety mogą czerpać garściami

Biją na głowę baleriny. Półbuty Kwaśniewskiej to hit na wczesną jesień

Wybór odpowiedniego obuwia na przełom sezonów może być wyzwaniem. Odpowiedzią na te dylematy są klasyczne buty, które doskonale pasują zarówno do zwiewnej sukienki, jak i ciepłego kardiganu. Oto nasze propozycje.

W sierpniu warto zacząć poszukiwania butów na jesień. Idealne modele powinny pasować zarówno do grubych kardiganów i golfów, jak i lekkich sukienek we wzory. Oto kilka propozycji, które naszym zdaniem świetnie sprawdzą się na przełom sezonów.

Klasyka obroni się sama

Trampki z białą podeszwą to nie tylko wygodne, ale i modne rozwiązanie, które wciąż cieszy się popularnością wśród fashionistek. Emily Ratajkowski nosi je w towarzystwie ciemnych dzwonów.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Wybierając trampki w uniwersalnych kolorach, możemy być pewni, że posłużą nam przez wiele sezonów. Sprawdzają się zarówno latem, jak i jesienią.

Emily Ratajkowski w trampkach © Getty Images, | 2023 Gotham

Loafersy to hit na przełom sezonów

Wsuwane buty na wyższej cholewce stały się hitem, co można zauważyć na przykładzie Julii Wieniawy, która często je nosi. Loafersy są szczególnie popularne w połączeniu z białymi skarpetkami. Pasują zarówno do sportowych stylizacji, jak i plisowanych spódniczek oraz marynarek.

Preferujesz klasyczne rozwiązania? Spójrz tylko na stylizację Jolanty Kwaśniewskiej. Wsunęła na stopy skórzane półbuty z ozdobnymi chwostami. Jesienią 2024 też będą modne.

Jolanta Kwaśniewska w loafersach © AKPA | AKPA

Kowbojki wciąż na topie

Kowbojki są doskonałą opcją na późne lato i jesień. W tym sezonie znane Polki chętnie wybierają ten rodzaj obuwia na co dzień. Kowbojki można nosić zarówno do szerokich jeansów, spódnic z frędzlami, jak i do maxi sukienek czy skórzanej ramoneski.

Jeśli szukasz inspiracji, zajrzyj na instagramowy profil Agnieszki Woźniak-Starak. Gwiazda doskonale pokazuje, jak je stylizować. Kowbojki to również nieodłączny element festiwalowych stylizacji.

Wygoda z modowym twistem

Baleriny, kiedyś kojarzone głównie ze szkołą, powróciły do łask w wielkim stylu. Te płaskie buty są wygodne, minimalistyczne i pasują do wszystkiego. Świetnie sprawdzą się zarówno w pracy, jak i na spotkaniu z przyjaciółkami. Można je nosić do zwiewnych sukienek oraz eleganckich spodni i luźnych koszul w połączeniu z trenczem.

Małgorzata Ohme w balerinach © AKPA | AKPA

Z kolei czółenka Mary Jane z charakterystycznym paskiem i kwadratowym obcasem zdobyły uznanie miłośniczek stylu retro. Są idealnym zamiennikiem sandałów na uroczystości, takie jak wesela, a także świetnie pasują do codziennych stylizacji. Warianty z grubszą podeszwą dodają stylizacji odrobinę drapieżności.

© Materiały WP

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!