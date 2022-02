Nie tylko kawiarka i zaparzacz. Te sprzęty z powodzeniem zastąpią ekspres

Świeżą, przefiltrowaną wodę należy podgrzać do temp. Ok. 90 st. 16-18g ziarna zmielić drobno w młynku. Zmieloną kawę przsypujemy do aeropresu, zalewamy ok. 40g wody i dwukrotnie mieszamy. Ten etap nazywa się preinfuzją – kawa dzięki niemu "oddycha" i uzyskany przez nas napar jest pełniejszy i bardziej zrównoważony w smaku. Po upływie 30 sek. Dolewamy wodę do poziomu 250 g., mieszamy kawę maksymalnie dwa razy i tłoczymy ją przez filtr. To powinno potrwać ok. 2-2:30 min. Im wolniejszy proces filtracji, tym delikatniejszy napar. Przefiltrowaną kawę trzeba jeszcze zamieszać i można już przelać ją do filiżanki.