Nie tylko szczoteczka. Gadżety do twarzy, dzięki którym sporo zaoszczędzisz

Codzienny pośpiech, niedbały demakijaż i kilka warstw makijażu na twarzy przez długie godziny, a do tego zanieczyszczenia powietrza, pot i stres – to wyzwania, z którymi w naszym zwykłym trybie życia zmaga się skóra. Bez oczyszczenia i złuszczenia naskórka ani rusz.

Wydobędziesz naturalne piękno

Czy wiesz, że nawet najdroższy krem nie ‘’przebije się’’ przez grubą warstwę zrogowaciałego naskórka, zatkane pory skóry i zanieczyszczenia, które zbieramy na twarzy? Szczoteczki i gadżety do zabiegów złuszczających pomogą ci oczyścić zakamarki skóry skuteczniej, niż trąc wacikiem, podniosą skuteczność kremu, co pozwoli utrzymać cerę w dobrym stanie i… zachowasz dzięki nim sporo pieniędzy. Czysta skóra w ponad 99 proc. w około minutę – tak ocenia się skuteczność oryginalnych szczoteczek sonicznych do twarzy. Są dokładniejsze i łagodniejsze dla skóry od tradycyjnych gadżetów z obrotowymi głowicami. Ich głowica pulsuje, wytwarzając mikrodrgania, które zdolne są dotrzeć głębiej. Stosuj je systematycznie, a po kilku tygodniach skóra będzie miękka, gładsza i bardziej promienna. Na rynku krąży wiele podróbek i zamienników oryginalnych produktów, na co warto uważać przy zakupie.

Zadbasz o cerę lepiej od kosmetyczki

Wykorzystujesz czas w domu na to, aby skóra odpoczęła od kosmetyków, rzęsy od sztucznych kępek, a paznokcie od hybrydowych lakierów? Świetnie. Wykorzystaj go także na intensywną pielęgnację. Doceń działanie domowych narzędzi pielęgnacyjnych, które systematycznie używane zadbają o twoją cerę w takim stopniu, jak nierzadko kosztowne wizyty w salonie piękności. Domowy gadżet do peelingu kawitacyjnego, mikrodermabrazji czy mezoterapii to wydatek znacznie mniejszy, niż kilka do kilkunastu zabiegów w salonie. Pamiętaj o nałożeniu maski odżywczej po bardziej inwazyjnych zabiegach i ciesz się szybko pojawiającymi się efektami. Systematyczne wykonywanie niektórych zabiegów pomoże zredukować przebarwienia, zadziała odmładzająco, a nawet zmniejszy widoczność blizn.

Zaoszczędzisz na zabiegach w salonie i kosmetykach

W cenie między 100, a 300 zł mamy do wyboru wiele narzędzi pielęgnacyjnych. W kategorii produktów do oczyszczania wyróżniają się szczoteczki do twarzy oraz domowe urządzenia do peelingu kawitacyjnego. Tak, do tego samego, za który przy jednorazowym pobycie w salonie zapłacisz tyle, co za gadżet do wielokrotnego użytku. Miękka, promienna i czysta skóra to pole do działania dla twojego kremu, jeśli jego działania nic nie blokuje. Pamiętaj o przemyciu oczyszczonej skóry tonikiem, aby wyrównać jej pH i, aby składniki odżywcze kremu mogły lepiej zadziałać.